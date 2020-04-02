Абу-Даби, , 01:32 — REGNUM 814 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа зарегистрировано в ОАЭ после подтверждения анализов у 150 человек, 1 апреля сообщает министерство здравоохранения государства.

Кроме того, за последние сутки в стране от COVID-19 скончались еще два пациента. Общее количество умерших от последствий данного заболевания составило восемь человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта власти ОАЭ отменили авиасообщение с другими странами из-за опасности распространения коронавируса.

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