Тунис, , 01:25 — REGNUM Новых 30 случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтверждено в Тунисе за прошедшие сутки, сообщает агентство Синьхуа.

По официальным данным, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа достигло в Тунисе 423. Также от инфекции скончались 12 человек за все время пандемии COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта власти Туниса продлили режим карантина в стране еще на две недели из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. При этом президент Туниса призвал к точной реализации ограничительных мер, чтобы избежать перегибов.

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