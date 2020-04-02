Амстердам, , 01:12 — REGNUM Фонд экстренной медицинской помощи размером в 1 млрд евро для всех стран, страдающих от нового коронавируса, предложили создать власти Нидерландов. Об этом объявил нидерландский министр финансов Вопке Хукстра, 1 апреля передает Reuters.

По замыслу властей авторов инициативы фонд будет пополняться за счет пожертвований. Хукстра рассказал, что Нидерланды внесут серьезный вклад в это начинание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш объявил, что ООН создаст целевой фонд для оказания помощи странам в борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа.

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