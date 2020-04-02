Эр-Рияд, , 01:09 — REGNUM Еще 157 случаев заражения коронавирусом нового типа выявили на территории Саудовской Аравии за прошедшие сутки, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на данные минздрава страны.

Также за 1 апреля в стране от заболевания коронавирусной инфекцией скончались шесть человек. Общее число подтвержденных летальных исходов от новой болезни составило 16 случаев. Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в Саудовской Аравии подтверждено 1720 случаев заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля министр хаджа Саудовской Аравии Мухаммад Салих Бинтен призвал мусульман отложить запланированное паломничество к святым местам. По его словам, королевство готово в любое время принимать верующих, однако сейчас стоит уделить больше внимания обеспечению безопасности в связи с пандемией коронавируса нового типа.

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