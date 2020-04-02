Вашингтон, , 00:57 — REGNUM Опубликован первый трейлер предстоящей игры Mortal Shell, выполненной в жанре фэнтезийной экшн-RPG (ролевая игра, в которой результат часто зависит от реакции геймера). Ролик был выложен 1 апреля на YouTube-канале издательской компанииPlaystack.

Разработчики сообщили, что они создают игру, действие которой происходят в мире тёмного фэнтези и которая будет отличаться сложной системой боя. Многие пользователи отметили в соцсетях, что трейлер выглядит очень красиво, а сама игра напоминает популярную серию Dark Souls. В конце ролика авторы предложили всем желающим присоединиться к бета-тестированию.

Ожидается, что релиз Mortal Shell состоится в третьем квартале 2020 года. Разработкой игры занимается студия Cold Symmetry.

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