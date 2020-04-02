Бразилиа, , 00:35 — REGNUM Первый случая заболевания коронавирусной инфекцией среди коренных жителей Амазонии подтвердили власти Бразилии, сообщает пресс-служба бразильского минздрава.

Сообщается, что заболевание COVID-19 выявили у 20-летней женщины из племени Кокама, поселение которого находится в муниципалитете Санту-Антониу-ду-Иса в 880 километрах от границы с Колумбией. В самом муниципалитете уже подтверждено четыре случая заражения коронавирусом нового типа, среди них один — медицинский работник.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля минздрав Бразилии подтвердил более тысячи выявленных за сутки случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных случаев в стране достигло 5717.

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