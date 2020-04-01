Саратов, , 23:59 — REGNUM Очаг заболевания африканской чумой свиней выявлен на территории Саратовской области. Об этом сообщило 1 апреля областное управление ветеринарии.

Как уточняется, трупы свиней, инфицированных АЧС, были обнаружены вблизи посёлка Самойловка.

«Диагноз поставлен аккредитованной лабораторией Балаковской станции по борьбе с болезнями животных. Специалистами областной государственной ветеринарной службы незамедлительно приняты неотложные меры», — говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что останки заражённых животных были уничтожены сжиганием, а место их расположения продезинфицировано. В настоящее время заражённый объект оперативно ликвидирован и не представляет угрозы, заявили в управлении.

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