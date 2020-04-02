Пекин, , 00:01 — REGNUM Крупный заказ медицинских масок, предназначенный для домов престарелых во Франции, перекупили прямо перед их погрузкой в самолёт американцы в Китае. Об этом 1 апреля сообщил президент совета французского региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Мюзелье в эфире RT France.

Мюзелье отметил, что груз медицинских масок уже был оплачен властями региона и был полностью готов к погрузке в самолёт, но французский заказ был выкуплен американцами, которые дали за него тройную цену наличными. Самолёт вместо Франции отправился в США.

В свою очередь, французское издание Liberation, ссылаясь на несколько источников в разных регионах Франции, сообщило, что американцы скупают медицинские маски и другой востребованный во время пандемии коронавируса товар, переплачивая за него двойную и даже тройную цену.

Груз с медицинскими масками часто перехватывается американцами прямо при погрузке, из-за чего в аэропортах Китая образовалась логистическая неразбериха, а сравнительно небольшие заказы европейских стран отодвигаются в конец очереди.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом превысило 200 тысяч человек, а количество летальных исходов составляет 4361.

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