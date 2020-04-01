Афины , , 23:55 — REGNUM Молиться дома на праздник Пасхи, соблюдать рекомендации властей и медиков и не слушать предлагающих не повиноваться во имя веры в период пандемии коронавируса постановил 1 апреля Синод Элладской православной церкви.

Заседание Синода впервые прошло в режиме телеконференции. В решениях Синода сказано, что он с высоким чувством ответственности принимает строгие указания, которые предложило правительство Греции в связи с угрозой эпидемии коронавируса, и призывает всех оставаться дома.

Согласно решению Синода, в период Страстной недели и на праздник Воскресения Господня церкви и монастыри будут оставаться закрытыми. Всех верующих Синод призвал соблюдать рекомендации медиков и учёных, не соблазняться теми, кто призывает к непослушанию. Во время пандемии непослушание не оправдывается верой.

«Вера во Христа — это причина жизни, а не смерти», — пояснил Синод.

Кроме того, Синод указал, что всем членам церкви придётся в Страстную неделю и на праздник Воскресения Господня воздержаться от священной службы, божественной литургии и причащения. Синод назвал данную ситуацию «беспрецедентной», но призвал всех верующих пережить её.

Ранее ИА REGNUM сообщало о призыве Русской православной церкви не поддаваться панике из-за угрозы эпидемии коронавируса и соблюдать все предписания врачей и властей.

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