Бейрут, , 23:42 — REGNUM Миллионы жителей арабских стран могут оказаться за чертой бедности из-за ситуации с пандемией, говорится в докладе исполнительного секретаря Экономической и социальной комиссии ООН для Западной Азии Рулы Дашти, обнародованном 1 апреля.

Выступая в Бейруте, Дашти сказала, что пандемия ведёт к экономическому упадку, ликвидации рабочих мест. Больше всего пострадают самые незащищённые слои общества.

По её словам, «как минимум 8,3 млн жителей арабских стран окажутся за чертой бедности». Она отметила отрицательное влияние такого фактора, как обрушение нефтяных цен, что также сказывается на экономике арабских стран.

Дашти «Правительствам арабских государств следует принять срочные меры, чтобы защитить население от обнищания и голода».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, среди арабских стран много случаев заражения коронавирусом выявлено в Саудовской Аравии (1720 и 16 смертей), в странах Северной Африки — Алжире и Египте. Также неутешительна статистика по Ираку.

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