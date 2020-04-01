Нью-Йорк, США, , 23:24 — REGNUM Российский транспортный самолёт с грузом гуманитарной помощи для США произвёл посадку в Нью-Йорке в аэропорту «Джон Кеннеди», сообщает 1 апреля постпредство России при ООН.

Самолёт доставил в США медицинское оборудование, средства дезинфекции и индивидуальной защиты для медиков, включая маски, очки и респираторы.

Всё это необходимо для противодействия коронавирусу.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля в США сообщили, что число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 200 тыс. При этом эпицентром пандемии коронавируса является грод Нью-Йорк и одноименный штат.

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