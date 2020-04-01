Архангельск, , 23:17 — REGNUM Индекс самоизоляции жителей Архангельска за день вырос с 3,4 баллов до 4,8: в городе заметно опустели улицы, но безлюдными их по-прежнему не назовешь. Полиция патрулирует центр города, но к прядку пока никого не призывает. В настроении горожан чувствуется тревога — многие носят медицинские маски.

По Троицкому проспекту продолжают курсировать пассажирские автобусы © ИА REGNUM