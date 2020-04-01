Архангельск, 1 апреля 2020, 23:17 — REGNUM Индекс самоизоляции жителей Архангельска за день вырос с 3,4 баллов до 4,8: в городе заметно опустели улицы, но безлюдными их по-прежнему не назовешь. Полиция патрулирует центр города, но к прядку пока никого не призывает. В настроении горожан чувствуется тревога — многие носят медицинские маски.
«Блокада Приднестровья»
Второй день самоизоляции в Архангельске: почти безлюдно
По Троицкому проспекту продолжают курсировать пассажирские автобусы
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Пекарня в центре продолжает работать в режиме «на вынос»
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Аптеки работают в прежнем режиме
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Троицкий проспект
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Выгул собак
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Пешеходная «Чумбаровка» непривычно пуста
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Жители города предпочитают выходить на улицу в медицинских масках
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В городе стало тихо
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Изоляция на балконе
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В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. 11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения объявила пандемию коронавируса COVID-19, который к этому моменту поразил 118 тысяч человек в 114 странах