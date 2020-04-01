Симферополь, , 23:07 — REGNUM Морские пассажирские перевозки временно приостановлены из-за угрозы эпидемии коронавируса в Крыму. Об этом 1 апреля сказано во внесенных изменениях в указ главы республики Крым о введении режима повышенной готовности, опубликованном на сайте правительства Республики.

Согласно документу, морские пассажирские перевозки ограничиваются полностью. Также полностью ограничивается движение маломерных судов, кроме случаев необходимости в этом для государственных и муниципальных нужд.

Запрет вступит в силу со 2 апреля и будет действовать до 14 апреля.

Согласно последним данным, в Крыму подтверждено 15 случаев заражения коронавирусом, а в городе Севастополе, имеющем статус федерального значения, таких случаев подтверждено пять.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Республики Крым Сергей Аксёнов не исключил возможности полного закрытия Крымского моста в связи с угрозой распространения коронавируса.

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