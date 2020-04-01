Красногорск, , 22:57 — REGNUM В следственных изоляторах на территории Московской области с 1 апреля введены ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

«До особого распоряжения в пенитенциарных учреждениях, расположенных на территории Московской области, введён режим особых условий, в связи с чем сотрудники следственных изоляторов переведены на двухнедельный график работы без выхода за пределы учреждений», — говорится в сообщении.

В частности, как уточняется, особый режим предусматривает приостановку приёма посылок и передач, а также запрет на длительные и краткосрочные свидания с родственниками.

Встречи с адвокатами будут осуществляться только в исключительных случаях по письменному заявлению прибывших лиц. При этом в помещениях для краткосрочных свиданий такие встречи должны проходить через стекло, а в следственных кабинетах — при наличии средств индивидуальной защиты.

Кроме этого, ограничительные меры предполагают временную приостановку вывоза подозреваемых, обвиняемых и осуждённых на судебно-следственные действия.