Киев, , 22:57 — REGNUM До 794 человек возросло количество пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом на Украине. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба минздрава.

За сутки было выявлено 125 новых случаев заражения инфекцией, трое скончались от последствий заболевания COVID-19. Количество выздоровевших достигло 13 человек.

По состоянию на 22:00 мск в стране лабораторно подтверждены 794 случая заражения коронавирусом. У 13 выздоровевших повторный анализ не выявил вируса в организме.

Ранее ИА REGNUM сообщало о новых ужесточениях карантина на Украине, введённых властями страны в связи с угрозой эпидемии коронавируса. В частности, в общественных местах нельзя появляться без медицинской маски либо респиратора, запрещено перемещение группой более двух человек, кроме строго оговоренных случаев. Многие ограничения были введены ранее на территории отдельных регионов.

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