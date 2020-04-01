Москва, , 22:47 — REGNUM Сотрудники МВД по состоянию на 1 апреля составили 1250 административных протоколов за нарушение режима самоизоляции в регионах, где объявлен режим самоизоляции для всех граждан, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, сотрудниками полиции делается акцент на розыск лиц, прибывших из-за рубежа и не соблюдающих предписания Роспотребнадзора. При выявлении нарушений к ним принимаются установленные законодательством меры ответственности.

Сообщается, что в общественных местах полицейскими также проводится разъяснительная работу с лицами, не соблюдающими режим самоизоляции. Особое внимание при этом уделяется пожилым людям и находящимся на улицах группам граждан.

«Сотрудники МВД информируют жителей о содержании ограничительных мер и порядке их реализации, призывают к сознательности, указывают на недопустимость и опасность пренебрежительного отношения к установленным запретам, предлагают направиться домой», — отметили в ведомстве.

Напомним, ранее сегодня президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности до семи лет лишения свободы за нарушение санитарно-эпидемиологических правил при чрезвычайных ситуациях.

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