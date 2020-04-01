Москва, , 22:46 — REGNUM Работать на «удаленке», в том числе проводить дистанционные видеоконференции, приходится из-за коронавируса многим офисным работникам.

Несколько полезных советов помогут не оказаться халатным — в прямом смысле слова — на важном деловом совещании онлайн. Эти же советы помогут участникам групповых образовательных занятий, например, языковых, где учащиеся не только внимают лектору, но и активно участвуют в процессе.

Если вы знаете, что будете общаться не только голосом, но и при помощи видео, оденьтесь пусть и не по полному параду, но прилично. Проверьте, что из того, что находится у вас за спиной, окажется в поле зрения камеры — вряд ли вам будет приятно, если вашим собеседникам будет виден ваш «творческий беспорядок», да и вашей репутации это может несколько повредить.

Садитесь за компьютер с включенной веб-камерой так, чтобы источник света был перед вами, тогда ваше изображение на экранах у коллег будет четким. Этот источник должен быть в комнате самым ярким, потому что именно по нему будет настраиваться камера — избегайте «засветки» солнцем из окна, задерните шторы, оставив настольную лампу освещать ваше лицо.

Не горбитесь и не держите ноутбук на коленях во время созвона. Сядьте за стол прямо и чуть наклонитесь вперед, чтобы ваша фигура не деформировалась и не образовывался двойной подбородок. Если вы чуть склоните голову, лицо будет выглядеть крупнее, а ваша поза выразит внимание. Смотрите в камеру, а не на экран, если только на нем не демонстрируются прямо сейчас какие-нибудь диаграммы.

Пользуйтесь наушниками. Слушать собеседников через динамики компьютера может быть неудобно из-за того, что микрофон может ловить этот звук и создавать эхо, а то и отвратительные завывания. К тому же, если вы дома не одни, посторонние звуки будут вас отвлекать.

Не держите микрофон включенным постоянно, включайте его только когда говорите, иначе ваши собеседники будут слышать множество посторонних шумов — особенно «помогут» деловому настрою детский плач или лай собаки.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса миллионы людей во всем мире вынуждены оставаться дома, многие офисные работники переведены на удаленную работу, а школьники и студенты если не отправлены на каникулы, то учатся дистанционно.