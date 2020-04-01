Ижевск, , 22:46 — REGNUM Три автомобиля из автопарка правительства Удмуртии и Государственного совета переданы больницам Ижевска. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Автомобили уже используются для контроля за гражданами, которые находятся в режиме самоизоляции после поездки за рубеж. В течение двух дней автомобили совершили 103 выезда с бригадами врачей городских больниц №2, №4 и №9.

Кроме контроля за гражданами на карантине, автомобили используются и для доставки медицинских работников по вызовам.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 апреля, под наблюдением врачей в Удмуртии в режиме самоизоляции находятся 1406 человек. С момента начала наблюдений республиканские лаборатории провели 2955 исследований, только за минувшие сутки — 554 исследования на коронавирус.