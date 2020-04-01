Женева, Швейцария, , 22:42 — REGNUM Число людей, зараженных коронавирусом, во всём мире составляет 823 тыс. человек, сообщает 1 апреля официальный сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Из этого числа скончались 40 598 человек.

За последние сутки в мире выявлено 72 736 заражённых коронавирусом, а за истекшие 24 часа умерли 4 193 человека.

По данным ВОЗ, почти полмиллиона человек заражено в странах Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля в США заявили, что число заражённых коронавирусом в стране превысило 200 тыс. человек.

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