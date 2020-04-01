Женева, Швейцария, , 22:35 — REGNUM Глубокую обеспокоенность скоростью распространения COVID-19 в мире выразил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга, который состоялся 1 апреля в Женеве.

Гебрейесус отметил, что болезнь на сегодняшний день присутствует практически во всех странах мира и территориях. Количество погибших увеличилось за последнюю неделю больше чем в два раза.

Глава ВОЗ сообщил, что количество выявленных случаев заражения в мире скоро перевалит за миллион, а количество умерших составляет уже 50 тысяч человек. Гебрейесус пояснил, что в странах Африки и Южной Америки, несмотря на относительно небольшое, по сравнению с другими странами, количество заражённых коронавирусной инфекцией, могут возникнуть серьёзные социально-политические и экономические последствия на фоне пандемии.

Кроме того, глава ВОЗ указал на необходимость оказания помощи в условиях эпидемии наиболее уязвимым слоям населения, особенно на фоне вводимых правительствами разных стран ограничений на передвижение граждан.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 750 тысячах подтверждённых случаев заражения коронавирусом в мире.

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