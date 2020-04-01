Вашингтон, , 22:15 — REGNUM Количество жителей США, зараженных коронавирусом, превысило 200 тыс. человек, сообщил 1 апреля Университет Джонса Хопкинса, ведущий официальную статистику заболевания в стране.

После обработки данных федеральной и местной статистики отдельных штатов специалисты Университета Джонса Хопкинса заявили, что число выявленных случаев заражения достигло 203 608, а 4361 человек уже умер от заболеваний, вызванных коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день США уверенно держатся на первом месте в мире по масштабам распространения коронавируса.

Эпицентром пандемии является штат Нью-Йорк, где выявлено более 80 тыс. зараженных.

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