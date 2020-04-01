Вашингтон, , 22:12 — REGNUM Командование военно-морских сил США приняло решение снять на берег 2700 человек команды ударного атомного авианосца «Теодор Рузвельт», на котором около 100 человек заразились коронавирусом. Об этом сегодня, 1 апреля, заявил журналистам исполняющий обязанности морского министра Томас Модли.

Напомним, что после обнаружения коронавирусной инфекции на борту авианосца капитан корабля Бретт Крозье обратился к командованию ВМС с просьбой снять всю команду из более чем 4 тыс. человек и поместить в карантин. Капитан указал на тот факт, что США сейчас ни с кем не воюют, и нет смысла подвергать моряков риску.

Но глава Пентагона Марк Эспер заявил, что ни о какой полной эвакуации с корабля речь идти не может — корабль должен сохранять хотя бы минимальную боеспособность.

Модли также заявил, что весь экипаж снять с авианосца невозможно — часть команды в любом случае должна остаться на борту для поддержания его систем и охраны.