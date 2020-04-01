Джуба, , 22:09 — REGNUM Центр по борьбе с распространением коронавируса создан странами Восточной Африки, сообщает 1 апреля SSNA.

В работе центра будут участвовать шесть африканских стран — Кения, Эфиопия, Судан, Южный Судан, Джибути и Сомали. Участники соглашения будут скоординированно действовать против распространения вируса SARS-CoV-2.

Центр поможет странам проводить обмен данными по методам лечения, информировать о новых очагах заражения и о числе инфицированных.

Напомним, в вышеперечисленных странах количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 501 с девятью летальными исходами.

Больше всего заболевших выявлено в Кении — 81 человек (один летальный исход). На втором месте — Эфиопия с 26 подтверждёнными случаями заражения. На третьем месте — Джибути с 30 случаями заражения.

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