Москва, , 21:59 — REGNUM Десятки и сотни бесплатных мастер-классов по разным видам ремесел и рукоделия предлагает интернет для тех, ко вынужден сидеть дома из-за коронавируса.

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Напомним, из-за эпидемии коронавируса неделя с 28 марта по 5 апреля в России объявлена нерабочей, а гражданам предписано не покидать дом без особой необходимости. Режим самоизоляции может продлиться и дольше этого времени.