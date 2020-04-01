1 апреля 2020 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 22:16 — REGNUM В режиме самоизоляции Петербург не теряет своей величественной красоты, хотя уже заметны первые изменения, связанные с резким уменьшением количества людей и автомобилей.

Дворцовая площадь во время нерабочей недели Дарья Драй © ИА REGNUM

Дворцовая площадь во время нерабочей недели Дарья Драй © ИА REGNUM

Малая Конюшенная во время нерабочей недели Дарья Драй © ИА REGNUM

Невский проспект во время нерабочей недели Дарья Драй © ИА REGNUM

Житель Петербурга во время нерабочей недели Дарья Драй © ИА REGNUM

Невский проспект во время нерабочей недели Дарья Драй © ИА REGNUM

Невский проспект во время нерабочей недели Дарья Драй © ИА REGNUM

Побывавший 1 апреля в центре Северной столицы корреспондент ИА REGNUM заметил, что на набережной Мойки появились и уверенно освоились чайки. Раньше их там практически не было! Птицы обычно кормились на Неве, а на Мойке для них было слишком тесно, шумно и опасно.

Чайки на набережной реки Мойки Дарья Драй © ИА REGNUM

Адмиралтейская набережная во время нерабочей недели Дарья Драй © ИА REGNUM

Адмиралтейская набережная во время нерабочей недели Дарья Драй © ИА REGNUM

Из других перемен — видно, что горожане и гости Петербурга теперь почти не рискуют появляться на улице без масок и респираторов. Где они их берут — загадка, ведь купить маски в аптеках по-прежнему почти невозможно, а из хозяйственных магазинов еще до их закрытия исчезли строительные маски и респираторы.

Люди в масках Дарья Драй © ИА REGNUM

Житель Петербурга во время нерабочей недели Дарья Драй © ИА REGNUM Фотографирование на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Водитель маршрутного такси в маске Дарья Драй © ИА REGNUM

Люди в масках Дарья Драй © ИА REGNUM Люди в масках Дарья Драй © ИА REGNUM

Доставщик еды Дарья Драй © ИА REGNUM

В остальном — Петербург остается самим собой. Городом, который многое повидал за свои почти 315 лет жизни и научил хранить спокойствие даже в самых трагических обстоятельствах. Коронавирусный карантин, при всей его серьезности, пока к ним не относится и, хочется верить, относиться не будет.

Адмиралтейская набережная во время нерабочей недели Дарья Драй © ИА REGNUM

Сенатская площадь во время нерабочей недели Дарья Драй © ИА REGNUM Сенатская площадь во время нерабочей недели Дарья Драй © ИА REGNUM

Исаакиевская площадь во время нерабочей недели Дарья Драй © ИА REGNUM

Набережная Мойки во время нерабочей недели Дарья Драй © ИА REGNUM

Миллионная улица во время нерабочей недели Дарья Драй © ИА REGNUM Пустая остановка Дарья Драй © ИА REGNUM

Пассажир автобуса в маске Дарья Драй © ИА REGNUM

Закрытый вестибюль метро «Невский проспект» Дарья Драй © ИА REGNUM

Невский проспект во время нерабочей недели Дарья Драй © ИА REGNUM

Отсутствие речного движения на реке Фонтанка Дарья Драй © ИА REGNUM

Рабочее окно в «Макдоналдсе» Дарья Драй © ИА REGNUM Громкоговоритель предупреждает об ответственности за нарушение самоизоляции Дарья Драй © ИА REGNUM

Лиговский проспект во время нерабочей недели в час пик Дарья Драй © ИА REGNUM

Работа метро во время нерабочей недели в час пик Дарья Драй © ИА REGNUM Работа метро во время нерабочей недели в час пик Дарья Драй © ИА REGNUM

Закрытое кафе Дарья Драй © ИА REGNUM

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