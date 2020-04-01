Санкт-Петербург,
1 апреля 2020, 22:16 — REGNUM В режиме самоизоляции Петербург не теряет своей величественной красоты, хотя уже заметны первые изменения, связанные с резким уменьшением количества людей и автомобилей.
Дворцовая площадь во время нерабочей недели
Дарья Драй © ИА REGNUM
Дворцовая площадь во время нерабочей недели
Дарья Драй © ИА REGNUM
Малая Конюшенная во время нерабочей недели
Дарья Драй © ИА REGNUM
Невский проспект во время нерабочей недели
Дарья Драй © ИА REGNUM
Житель Петербурга во время нерабочей недели
Дарья Драй © ИА REGNUM
Невский проспект во время нерабочей недели
Дарья Драй © ИА REGNUM
Невский проспект во время нерабочей недели
Дарья Драй © ИА REGNUM
Побывавший 1 апреля в центре Северной столицы корреспондент ИА REGNUM заметил, что на набережной Мойки появились и уверенно освоились чайки. Раньше их там практически не было! Птицы обычно кормились на Неве, а на Мойке для них было слишком тесно, шумно и опасно.
Чайки на набережной реки Мойки
Дарья Драй © ИА REGNUM
Адмиралтейская набережная во время нерабочей недели
Дарья Драй © ИА REGNUM
Адмиралтейская набережная во время нерабочей недели
Дарья Драй © ИА REGNUM
Из других перемен — видно, что горожане и гости Петербурга теперь почти не рискуют появляться на улице без масок и респираторов. Где они их берут — загадка, ведь купить маски в аптеках по-прежнему почти невозможно, а из хозяйственных магазинов еще до их закрытия исчезли строительные маски и респираторы.
Люди в масках
Дарья Драй © ИА REGNUM
Житель Петербурга во время нерабочей недели
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фотографирование на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Водитель маршрутного такси в маске
Дарья Драй © ИА REGNUM
Люди в масках
Дарья Драй © ИА REGNUM
Люди в масках
Дарья Драй © ИА REGNUM
Доставщик еды
Дарья Драй © ИА REGNUM
В остальном — Петербург остается самим собой. Городом, который многое повидал за свои почти 315 лет жизни и научил хранить спокойствие даже в самых трагических обстоятельствах. Коронавирусный карантин, при всей его серьезности, пока к ним не относится и, хочется верить, относиться не будет.
Адмиралтейская набережная во время нерабочей недели
Дарья Драй © ИА REGNUM
Сенатская площадь во время нерабочей недели
Дарья Драй © ИА REGNUM
Сенатская площадь во время нерабочей недели
Дарья Драй © ИА REGNUM
Исаакиевская площадь во время нерабочей недели
Дарья Драй © ИА REGNUM
Набережная Мойки во время нерабочей недели
Дарья Драй © ИА REGNUM
Миллионная улица во время нерабочей недели
Дарья Драй © ИА REGNUM
Пустая остановка
Дарья Драй © ИА REGNUM
Пассажир автобуса в маске
Дарья Драй © ИА REGNUM
Закрытый вестибюль метро «Невский проспект»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Невский проспект во время нерабочей недели
Дарья Драй © ИА REGNUM
Отсутствие речного движения на реке Фонтанка
Дарья Драй © ИА REGNUM
Рабочее окно в «Макдоналдсе»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Громкоговоритель предупреждает об ответственности за нарушение самоизоляции
Дарья Драй © ИА REGNUM
Лиговский проспект во время нерабочей недели в час пик
Дарья Драй © ИА REGNUM
Работа метро во время нерабочей недели в час пик
Дарья Драй © ИА REGNUM
Работа метро во время нерабочей недели в час пик
Дарья Драй © ИА REGNUM
Закрытое кафе
Дарья Драй © ИА REGNUM
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