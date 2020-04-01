Лобня, Московская область, , 21:53 — REGNUM Прокуратура Московской области проверяет информацию о нарушении санитарно-эпидемиологических правил при коронавирусной инфекции в городском округе Лобня. Об этом сообщает 1 апреля пресс-служба ведомства.

«По имеющейся информации, сегодня в Лобненскую городскую поликлинику для прохождения обследования самостоятельно обратился москвич, у которого ранее в медицинском учреждении по месту жительства диагностировали подозрение на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Подмосковье мужчина прибыл в нарушение установленного режима самоизоляции. Он также не проинформировал о поставленном ему диагнозе сотрудников Лобненской городской поликлиники и свободно передвигался по зданию, подвергая опасности жизнь и здоровье пациентов и персонала.

По данным прокуратуры, в настоящее время пациент изолирован и проходит лечение, проводится обследование находившихся в больнице граждан.

Сообщается, что в ходе проверки, к которой привлечены специалисты Роспотребнадзора и министерства здравоохранения Московской области, будут установлены причины и условия произошедшего. Материалы также направлены в следственные органы для проверки на предмет наличие в действиях гражданина состава преступления.