Алжир, , 21:54 — REGNUM До 847 возросло количество людей с подтверждённым заражением коронавирусом в Алжире. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, за сутки в стране был выявлен 131 заражённый коронавирусом, скончались 14 пациентов. Общее количество погибших от последствий заражения коронавирусом составляет 58 человек, 61 пациент выписан из больницы.

Случаи заражения коронавирусом выявлены в 39 из 58 провинций Алжира, в одной из них, провинции Блида, насчитывается 220 подтверждённых случаев заражения. В провинции введён комендантский час, который действует с 19.00 до 7.00 по местному времени.

Властями страны прервано международное авиасообщение и морское сообщение по ряду направлений, запрещено передвижение общественного транспорта в городах, 50% госслужащих переведены на удалённый режим работы.

Ранее ИА REGNUM сообщало об амнистии 5037 заключённых в Алжире, которая была объявлена на фоне пандемии коронавируса.

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