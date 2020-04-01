Париж, , 21:37 — REGNUM Количество людей, умерших от вызванных коронавирусом заболеваний превысило во Франции четыре тыс. человек, сообщил 1 апреля на брифинге руководитель генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.

По его словам, за прошедшие сутки в стране умерли 509 больных, после чего число умерших от этой болезни составило 4 032 человека.

Напомним, во Франции выявлено более 52 тыс. зараженных коронавирусом, из них госпитализированы свыше 24 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, пандемия коронавируса во Франции достигла третьей стадии по принятой в стране шкале. Власти уже закрыли кафе, рестораны, кинотеатры и непродовольственные магазины. Уже объявлено, что режим изоляции будет продлён до 15 апреля.

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