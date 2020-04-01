Нижний Новгород, , 21:11 — REGNUM 450 проездных на бесплатные поездки в общественном транспорте для волонтеров выдали в Нижнем Новгороде за три дня выходной недели, сообщил министр образования области Сергей Злобин на своей странице в Instagram.

За первые два дня нерабочей недели волонтерам выдали 341 проездной для льготного проезда в общественном транспорте. Заявки подали ещё 95 человек.

Добровольцы помогают самым незащищенным слоям населения в условиях пандемии.

Координацию работы осуществляет Региональный ресурсный центр поддержки добровольчества, созданный в рамках реализации национального проекта «Образование» в 2019 году.