Москва, , 20:58 — REGNUM Российские граждане добросовестно соблюдают режим самоизоляции, объявленный из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщил 1 апреля замруководителя Главного управления обеспечения охраны общественного порядка МВД России Станислав Наумов.

«Граждане соблюдают режим самоизоляции достаточно эффективно. В целом по стране фиксируется незначительное число нарушений», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, в соответствии с указом президента Владимира Путина неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена в России нерабочей в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. В нескольких десятках российских регионов также введён режим самоизоляции для всех граждан.