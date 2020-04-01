Донецк, 1 апреля 2020, 20:57 — REGNUM Второй случай заражения вирусом SARS-CoV-2 подтверждён в ДНР, сообщает 1 апреля «Донецкое агентство новостей».
По данным минздрава республики, заражённый — это ребёнок жительницы ДНР, у которой 31 марта тест показал наличие коронавируса.
Оба пациента болеют нетяжело. Мать поместили в отдельную боксированную палату в инфекционном отделении.
«Состояние остальных членов семьи, которые находятся под наблюдением врачей в условиях инфекционного отделения, удовлетворительное, температура тела у всех нормальная, жалоб не предъявляют», — отметили в минздраве.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения вирусом SARS-CoV-2 в ДНР подтвердился 31 марта.
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