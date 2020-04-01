Тирасполь, , 20:52 — REGNUM Власти Приднестровья намерены развернуть в республике собственную лабораторию для исследования проб на наличие коронавируса COVID-19. Как передает ИА REGNUM, 2 апреля рабочая группа, занимающаяся этим вопросом, отправится для проведения консультаций в Кишинев.

Глава государства Вадим Красносельский на заседании Оперативного штаба назвал этот вопрос жизненно важным для республики призвал специалистов приложить максимум усилий для реализации этого проекта, важнейшего для обеспечения безопасности приднестровского народа.

В Приднестровье рассматривают несколько потенциальных баз для этого проекта и изучают опыт других государств.

Отметим, что до сих пор анализы жителей Приднестровья на коронавирус отправляли на проверку в Кишинев, что приводило к значительным задержкам. Результаты анализов порой приходили, когда люди пациенты уже умерли.

Молдавия также продолжает в условиях пандемии блокировать ввоз в Приднестровье необходимых лекарств.

С 17 марта в Приднестровье действует режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса COVID-19. Введены ограничения на передвижение и торговлю.

По данным на 1 апреля, в республике зарегистрирован 31 подтверждённый случай COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли два человека.

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