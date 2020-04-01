Детройт, США, , 21:26 — REGNUM Студент скончался от последствий заражения коронавирусом, после того как в американском штате Мичиган врачи несколько раз отказались провести ему тест на наличие инфекции. Об этом 1 апреля сообщает газета The Detroit News.

Как сообщает издание, ссылаясь на информацию, полученную от сестры погибшего, 25-летний студент последнего курса Мичиганского университета, проживающий в городе Детройте, в течение нескольких дней пытался пройти тестирование на коронавирус. У молодого человека наблюдались жар, одышка и слабость, однако врачи отказывали ему в обследовании на коронавирусную инфекцию.

Один из медиков диагностировал у заболевшего студента бронхит. Молодому человеку стало хуже, его госпитализировали в реанимационное отделение, он провёл неделю, будучи подключенным к аппарату интенсивной вентиляции лёгких, 28 марта он скончался.

За день до смерти студента Мичиганский университет объявил, что у трёх студентов было выявлено заражение коронавирусом, и призвал всех соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить распространения инфекции. Госпитализированному студенту было проведено тестирование, подтвердившее заражение коронавирусной инфекцией.

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