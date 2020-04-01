Иерусалим, , 20:18 — REGNUM Изоляция израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху завершается 1 апреля в 21:00 мск, сообщили в пресс-службе главы правительства Израиля.

Отмечается, что эпидемиологическое расследование, из-за которого глава правительства вынужден был самоизолироваться, окончено.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Нетаньяху находился в изоляции из-за того, что один из его советников оказался заражённым вирусом SARS-CoV-2.

Оба теста израильского премьер-министра на коронавирус дали отрицательный результат.

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