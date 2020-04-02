Стокгольм, , 09:01 — REGNUM Информация о том, как граждане перемещаются внутри страны, может помочь при определении путей распространения COVID-19. По этой причине крупнейший в Швеции оператор сотовой связи Telia предоставит Еврокомиссии данные о передвижении своих клиентов. Об этом 1 апреля сообщило шведское издание Sveriges Radio.

«Мы предоставим Еврокомиссии обезличенную агрегированную статистику, показывающую, как различные группы людей передвигаются по стране, например, сколько людей в день ездило из Стокгольма в Сёдертэлье и обратно», — заявил глава отдела исследования рынка в Telia Кристофер Огрен.

Еврокомиссия пока не конкретизировала, каким именно образом будет реализовываться такое взаимодействие, но уже абсолютно точно известно, что именно Telia будет главным поставщиком мобильных данных шведских граждан в Брюссель.

Предоставляемая информация не будет раскрывать информации о том, как перемещается отдельный человек, напротив, она будет демонстрировать, как за определенный период времени передвигаются крупные потоки населения.