Оттава, , 20:40 — REGNUM Более девяти тысяч случаев заражения коронавирусом было подтверждено в Канаде. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

За прошедшие сутки количество выявленных случаев заражения выросло на 500, скончалось от последствий инфицирования COVID-19 девять человек. Общее количество лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 9005, количество погибших составило 105 человек.

По количеству выявленных случаев заражения коронавирусом лидируют провинции Квебек с 4162 подтверждёнными случаями инфицирования коронавирусом и Онтарио, где таких случаев выявлено 2392.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возрастании числа погибших за сутки от коронавируса в Канаде на 35%.

Читайте ранее в этом сюжете: Число погибших от коронавируса в Канаде выросло на 35% за день