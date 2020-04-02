Стокгольм, , 08:56 — REGNUM Как заявил главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль, в Швеции было зафиксировано 4947 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19; от заболевания уже скончалось 239 человек. Об этом 1 апреля сообщило шведское издание SVT Nyheter.

«Если посмотреть на то, как развивалась ситуация последний месяц, то мы видим, что кривая роста количества зараженных оставалась относительно плоской, но, судя по всему, сейчас она начинает расти. Я думаю, это должно напоминать нам о важности соблюдения основополагающих правил предосторожности — не ходить на работу при симптомах заболевания и отказаться от посещения своих пожилых родственников», — заявил эпидемиолог.

Андерс Тегнелль отметил, что среди граждан, проходящих лечение от COVID-19 в больницах, по-прежнему преобладают пожилые люди. По словам главного эпидемиолога Швеции, из многих домов престарелых по всей стране поступают сообщения о новых случаях заражения коронавирусом.

По состоянию на 1 апреля число пациентов, продолжающих получать медицинский уход в палатах интенсивной терапии, составляет 393 человек. Средний возраст этой группы значительно ниже, чем средний возраст всех скончавшихся пациентов. Также отмечается, что большинство пациентов в отделениях интенсивной терапии представляют мужчины. По оценкам Андерса Тегнелля, несмотря на продолжительный и непростой процесс лечения, подавляющие большинство пациентов с COVID-19 в палатах интенсивной терапии выздоровеет.