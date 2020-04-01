Алжир, , 20:05 — REGNUM Об амнистии 5037 заключённых объявлено в Алжире на фоне пандемии, передаёт 1 апреля Al Jazeera.

Эти меры по сдерживанию роста числа заразившихся коронавирусом приняты президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном.

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Напомним, в Алжире количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 716, причём 44 человека умерли. Алжир в Африке по количеству подтверждённых случаев опережает только Южно-Африканская Республика.

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