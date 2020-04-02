Стокгольм, , 08:53 — REGNUM Министр социальной защиты населения Швеции Лена Халлегрен провела пресс-конференцию совместно с директором Агентства общественного здравоохранения Швеции Юханом Карлсоном. В ходе общения с журналистами были озвучены новые рекомендации, направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 1 апреля сообщило шведское издание Sveriges Radio.

Так, шведским гражданам было рекомендовано избегать пользования общественным транспортом в час-пик и отменить все необязательные поездки. Также не рекомендуется пользоваться общественными раздевалками и гардеробами.

Кроме того, шведским фирмам и компаниям было рекомендовано отменить или перенести все коммерческие и организационные встречи, в том числе ежегодные собрания акционеров, либо проводить их в удаленном формате.

Многие шведские граждане по-прежнему продолжают гулять на улице, что, по мнению Юхана Карлсона, вполне приемлемо. Различного рода спортивные тренировки, согласно новым рекомендациям, также могут проводиться на улице, однако все матчи и другие спортивные соревнования должны быть отменены.

Новые правила коснулись и рабочих мест. Работодателям рекомендуется переводить сотрудников на удаленную работу, а для тех, кому необходимо появляться на рабочем месте, организовать рабочее время так, чтобы им не приходилось ездить на общественном транспорте в час-пик. Также, рабочее пространство следует организовывать так, чтобы сотрудники располагались на расстоянии не менее чем 1,5 метра друг от друга.

«Все обязаны соблюдать эти правила. Они носят не рекомендательный, а обязывающий характер», — пояснил директор Агентства общественного здравоохранения Швеции. Тем не менее, шведским законодательством пока не предусмотрено никаких санкций за нарушение этих норм.