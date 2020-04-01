Нью-Йорк, США, , 20:01 — REGNUM Количество умерших от коронавируса в штате Нью-Йорк достигло 1941 человека, заявил 1 апреля на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.

По его словам, за истекшие сутки умер 391 человек, и это число будет расти дальше.

Кроме того, Куомо сообщил, что всего в штате выявлено 83 712 зараженных коронавирусом, помещены в больницы — 12 226 человек, из которых 3022 находятся в реанимации.

Как сообщало ИА REGNUM, штат Нью-Йорк на сегодняшний день является эпицентром пандемии коронавируса в США, которые уже вышли на первое место в мире по масштабам заражения людей.

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