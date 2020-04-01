Москва, , 20:06 — REGNUM Более 90 тысяч койко-мест для пациентов с коронавирусом подготовлено на сегодняшний день в России. Об этом 1 апреля заявила заявила заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова на дистанционном совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.

Голикова заявила, что в настоящее время проходит перепрофилирование и мобилизация коечного фонда для оказания медицинской помощи при резком нарастании количества заболевших. Данная работа проводится системой министерства здравоохранения, а также Федерального медико-биологического агентства, ОАО РЖД и частными медицинскими организациями совместно с субъектами РФ.

На настоящий момент для пациентов с COVID-19 подготовлено 94 тысячи коек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале испытаний отечественной вакцины от коронавируса, которые планируется начать на добровольцах, как заявила Татьяна Голикова, уже 29 июня текущего года.

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