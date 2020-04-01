Москва, , 19:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за нарушение карантина и распространение недостоверной информации о чрезвычайных ситуациях.

Согласно документу, за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшее смерть двух или более человек, будет грозить до 7 лет лишения свободы, повлёкшее смерть одного человека — до 5 лет лишения свободы или штраф в размере от 1 до 2 млн рублей.

За массовое заражение людей предусмотрена ответственность в виде ограничения свободы на срок до 3 лет, либо штрафа в размере от 500 тысяч до миллиона рублей или в размере заработной платы на период от 3 до 5 лет.

За распространение заведомо ложной информации о чрезвычайной ситуации предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет либо штрафа в размере от 300 до 700 тысяч рублей.

В случае, если распространение фейков привлекло к смерти человека, будет грозить наказание до 5 лет лишения свободы или штраф от 1,5 до 2 млн рублей.

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