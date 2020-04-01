Калуга, , 19:58 — REGNUM В Калужской области подтверждено пять случаев заражения коронавирусной инфекцией, один из заболевших выздоровел. Самочувствие пациентов хорошее, температуры нет. Все они жители Калуги. Об этом 1 апреля написал в социальной сети врио калужского губернатора Владислав Шапша, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Шесть человек имеют условно-положительный результат анализа, который направлен на проверку. Четверо из них жители Калуги, двое — жители Обнинска. Пациенты, имеющие подтвержденный и условно-положительный результаты, проходят специфическое лечение от коронавирусной инфекции. Все граждане, ранее, контактировавшие с ними, находятся под наблюдением медиков», — сообщил Владислав Шапша.

В больнице на обсервации находятся 36 человек. Дома под наблюдением медиков — 2322 человек. По результатам анализов с наблюдения снято 1502 человек.

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