Киев, , 19:49 — REGNUM Правительство Украины сегодня, 1 апреля, в очередной раз ужесточило требования к ограничительным мерам в связи с общенациональным карантином, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как подчеркивает кабмин, решение принято, учитывая ежедневный рост количества больных вирусом COVID-19 на Украине более чем на 10%.

Среди новых ограничений — пребывание в общественных местах без маски или респиратора; перемещение группой лиц более двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей; пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних; посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон; посещение спортивных и детских площадок.

В правительстве отдельно отмечают, что многие из этих решений уже были внедрены местными властями во многих регионах Украины.

ИА REGNUM напоминает, что по состоянию на утро 1 апреля в Украине количество зараженных коронавирусомсоставило 669, при этом за сутки было зафиксировано 120 новых случаев. Общенациональный карантин в стране действует с 12 марта.