Архангельск, 1 апреля 2020, 19:47 — REGNUM В Архангельской области из-за пандемии количество доноров за неделю сократилось в два раза. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.
Как пояснил главный врач Архангельской станции переливания крови Сергей Бобовник, пандемия коронавирусной инфекции сильно повлияла на уровень донаций как в мире, так по всей России. Не стала исключением и Архангельская область.
В то же время потребность в донорской крови и ее компонентах не снижается — в стационарах постоянно находятся люди, здоровье и жизнь которых напрямую зависят от бесперебойного обеспечения донорской кровью и ее компонентами. Чтобы в достаточном количестве обеспечить медицинские организации Архангельской области, служба крови должна принимать от 100 до 150 доноров в день, включая Вельский и Котласский филиалы.
Накануне архангельскую службу крови поддержали руководители и сотрудники ряда больниц и поликлиник Архангельска и Северодвинска. Среди сдавших кровь был и главный врач Первой городской клинической больницы Архангельска Сергей Красильников.
Красильников также подчеркнул, что тем донорам, кто примет решение поддержать архангельскую службу крови в этот период нечего опасаться — в учреждении предприняты все меры безопасности и профилактики коронавирусной инфекции.
Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области из-за угрозы распространения опасного коронавируса введен режим обязательной самоизоляции. Гражданам предписано не покидать дома без уважительной причины. Сдача крови пока в список таких причин не включена.