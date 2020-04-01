Архангельск, , 19:47 — REGNUM В Архангельской области из-за пандемии количество доноров за неделю сократилось в два раза. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Как пояснил главный врач Архангельской станции переливания крови Сергей Бобовник, пандемия коронавирусной инфекции сильно повлияла на уровень донаций как в мире, так по всей России. Не стала исключением и Архангельская область.

В то же время потребность в донорской крови и ее компонентах не снижается — в стационарах постоянно находятся люди, здоровье и жизнь которых напрямую зависят от бесперебойного обеспечения донорской кровью и ее компонентами. Чтобы в достаточном количестве обеспечить медицинские организации Архангельской области, служба крови должна принимать от 100 до 150 доноров в день, включая Вельский и Котласский филиалы.

«Сегодня у нас есть потребность в компонентах крови, объемы должны постоянно пополняться. Количество доноров за последнюю неделю снизилось на 50 процентов. Пока мы обеспечиваем все медицинские организации, но если количество доноров будет таким же низким, то через какое-то время может сложиться острый дефицит», — подчеркнул Сергей Бобовник.

Накануне архангельскую службу крови поддержали руководители и сотрудники ряда больниц и поликлиник Архангельска и Северодвинска. Среди сдавших кровь был и главный врач Первой городской клинической больницы Архангельска Сергей Красильников.

«Ежедневно в нашей больнице проводятся десятки сложных операций, и практически ни одна из них не обходится без переливания крови. Сегодня в мире не создано ни одного лекарственного препарата, заменяющего человеческую кровь и ее компонентов. Огромное спасибо всем, кто пришел сегодня и сдал кровь — возможно, вы спасли этим чью-то жизнь», — отметил он.

Красильников также подчеркнул, что тем донорам, кто примет решение поддержать архангельскую службу крови в этот период нечего опасаться — в учреждении предприняты все меры безопасности и профилактики коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области из-за угрозы распространения опасного коронавируса введен режим обязательной самоизоляции. Гражданам предписано не покидать дома без уважительной причины. Сдача крови пока в список таких причин не включена.