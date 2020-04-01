Йошкар-Ола, , 19:45 — REGNUM В Марий Эл подтверждено ещё два случая заражения коронавирусом у супругов, которые были в кругу контактов одной из двух первых заразившихся жительниц региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

На момент подтверждения оба супруга уже находились на лечении в Йошкар-Олинской городской больнице. По оценкам медиков, состояние новых пациентов — средней тяжести. В респираторной поддержке они не нуждаются.

Две пациентки, у которых наличие вируса было выявлено ранее, выздоравливают и готовятся к выписке. Таким образом, общее число выявленных в Марий Эл случаев коронавируса составляет четыре.

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Как сообщало ИА REGNUM, впервые два случая заражения коронавирусом в Марий Эл выявили 29 марта. Обе заразившихся женщины в возрасте 26 и 38 лет. Одна из них работала в одном из аэропортов Москвы, в отношении способа заражения второй госпитализированной проводилось эпидемическое расследование.