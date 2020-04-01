Берлин, , 19:44 — REGNUM Называть сроки снятия введённых из-за пандемии ограничений пока рано, заявила 1 апреля федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в ходе видеоконференции.

По словам германского политика, распространение коронавируса удаётся сдерживать, оно уже не столь стремительное, как это было сначала.

Меркель «Следующий пункт, когда мы снова оценим ситуацию, — это вторник [14 апреля] после Пасхи».

Напомним, число подтверждённых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 в Германии составляет порядка 69 тысяч, летальных исходов 713.

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