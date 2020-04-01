Кронштадт, Санкт-Петербург, , 19:46 — REGNUM В городе Кронштадт (входит в состав Санкт-Петербурга) выявлен первый заражённый коронавирусной инфекцией, им оказался житель, который контактировал с инфицированным иностранцем и «забыл» рассказать об этом врачу. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба администрации Кронштадтского района Петербурга.

Кронштадт Дарья Драй © ИА REGNUM

Местный житель был госпитализирован на лечении в Клиническую инфекционную больницу имени С.П. Боткина. Кроме того, люди, контактировавшие с заболевшим, находятся под наблюдением врачей городской поликлиники №74 Кронштадта.

«Случай заражения коронавирусной инфекцией был выявлен уже при развитии заболевания у гражданина, который за несколько дней до этого при первичном обращении к врачу не уведомил о контакте с гражданами иностранного государства», — уточнили в пресс-службе районной администрации.

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