Иерусалим, , 21:24 — REGNUM Камни Стены Плача в Израиле продезинфицировали, предварительно изъяв из неё записки. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба министерства туризма страны.

Послания, оставленные, согласно традиции, паломниками между камней Стены Плача, были аккуратно извлечены с помощью деревянных инструментов сотрудниками в медицинских перчатках.

Работники сложили записки в специально подготовленные пакеты, которые затем будут захоронены в местах хранения пришедших в негодность священных книг, текстов и их фрагментов на Масличной горе. После изъятия записок нижнюю часть Стены Плача обработали дезинфицирующим раствором.

В Израиле в связи с угрозой распространения коронавируса ввели строгие карантинные меры. В стране запрещены коллективные молитвы на открытом воздухе и в помещениях. Для Стены Плача сделано исключение, здесь разрешено молиться три раза в день с участием одновременно десяти человек. Записки с мольбами и пожеланиями из святыни изымаются дважды год, после чего они подлежат специальному ритуальному захоронению. Ежегодно к Стене Плача прикасаются миллионы паломников и туристов со всего мира.

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