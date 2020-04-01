Рим, , 19:30 — REGNUM В Италии 727 человек скончались в результате заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки. Об этом сообщил 1 апреля глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Отмечается, что общее число жертв заболевания в стране достигло 13 155 человек. Количество подтверждённых случаев заражения вирусом за сутки выросло на 29 376 и достигло 80 572.

Сообщается также, что за последние сутки из медицинских учреждений в Италии выписаны 1118 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 16 847 человек.